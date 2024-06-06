Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Was, wozu, warum? Gadgets raten

Kabel Eins
Folge vom 06.06.2024
Was, wozu, warum? Gadgets raten

Was, wozu, warum? Gadgets raten Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.06.2024: Was, wozu, warum? Gadgets raten

42 Min.
Ab 12

Gadgets testen ist einfach, vorausgesetzt man weiß überhaupt, wozu sie da sind. Genau das ist das Problem bei "Was Wozu Warum": Die Abenteuer Leben Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann bekommen Gegenstände, von denen sie nicht wissen, was ihre Funktion eigentlich ist. Wenn sie es erraten haben, werden diese natürlich auf Herz und Nieren getestet und bewertet. Was taugt, was ist Schrott?

