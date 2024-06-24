Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.06.2024: Trendcheck Airfryer
42 Min.Folge vom 24.06.2024Ab 12
Der Backofen kann ausziehen. Denn alle Welt schwört jetzt auf die Heißluftfritteuse. Die sozialen Medien überschlagen sich mit witzigen Rezept-Reels zum Thema „Alles aus dem Airfryer“. Unsere Feli macht den Trendcheck: was kann so ein Airfryer? Wie teuer ist er? Wie gelingen die Basics und kann die xte Küchenmaschine wirklich Kaiserschmarrn und Short Ribs zubereiten?
