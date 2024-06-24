Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Folge vom 24.06.2024
42 Min. Ab 12

Der Backofen kann ausziehen. Denn alle Welt schwört jetzt auf die Heißluftfritteuse. Die sozialen Medien überschlagen sich mit witzigen Rezept-Reels zum Thema „Alles aus dem Airfryer“. Unsere Feli macht den Trendcheck: was kann so ein Airfryer? Wie teuer ist er? Wie gelingen die Basics und kann die xte Küchenmaschine wirklich Kaiserschmarrn und Short Ribs zubereiten?

