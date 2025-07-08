Platzwunder statt Platzmangel: DIY-Kücheninsel mit fünf genialen FunktionenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.07.2025: Platzwunder statt Platzmangel: DIY-Kücheninsel mit fünf genialen Funktionen
43 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12
Aus Platzmangel wird Platzwunder: Stella und Handwerker Steffen bauen eine multifunktionale DIY-Kücheninsel mit fünf cleveren Features wie ausklappbarer Arbeitsfläche und integrierter Steckdose – perfekt für kleine Küchen mit großen Ansprüchen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins