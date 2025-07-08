Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 08.07.2025
Folge vom 08.07.2025: Platzwunder statt Platzmangel: DIY-Kücheninsel mit fünf genialen Funktionen

43 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12

Aus Platzmangel wird Platzwunder: Stella und Handwerker Steffen bauen eine multifunktionale DIY-Kücheninsel mit fünf cleveren Features wie ausklappbarer Arbeitsfläche und integrierter Steckdose – perfekt für kleine Küchen mit großen Ansprüchen.

