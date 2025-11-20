Tarte 2.0 in Paris - Wie ein Konditor die Tarte neu erfindetJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 20.11.2025: Tarte 2.0 in Paris - Wie ein Konditor die Tarte neu erfindet
43 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Was passiert, wenn klassische Tartes ein modernes Update bekommen? Wir besuchen „Monsieur Tarte 2.0“ in Paris, wo Matthias Bosgiraud in seinem angesagten Café zeigt, dass Tartes alles andere als altmodisch sind. Alles ist hausgemacht, von den Teigen bis zu kreativen Füllungen aus frischem Obst und Gemüse der Saison. Wir werfen einen Blick in die Backstube eines der innovativsten Tarte-Konditoren der Stadt.
