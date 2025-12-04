Vanille: Original oder Fake? Was gehört wirklich in die Weihnachtsbäckerei?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.12.2025: Vanille: Original oder Fake? Was gehört wirklich in die Weihnachtsbäckerei?
43 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
Weihnachten ist Vanillezeit - doch was steckt eigentlich hinter der „Königin der Gewürze“? Von der Plantage auf Mauritius bis in die heimische Backstube. Dabei wird klar: Warum ist echte Vanille so teuer, woran erkennt man Qualität, und wann reicht das günstigere Vanillin? Die Storyfellas zeigen Unterschiede, Geheimnisse und praktische Küchen-Tipps für maximalen Geschmack zum kleinen Preis. So gelingt der Vanilletraum unterm Weihnachtsbaum.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins