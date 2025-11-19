Detektiv bei Krankmeldung - Was Chefs wirklich prüfen dürfenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 19.11.2025: Detektiv bei Krankmeldung - Was Chefs wirklich prüfen dürfen
42 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Was passiert wenn der Chef die Krankmeldung nicht glaubt? Wir klären, ob Detektive zur Überwachung erlaubt sind, wo die rechtlichen Grenzen liegen und wann Arbeitnehmer wirklich geschützt sind. Und: Wir treffen einen Privatdetektiv, der solche Fälle kennt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins