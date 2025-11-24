Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 24.11.2025
42 Min.Folge vom 24.11.2025Ab 12

Luxusanwesen sind auf Mallorca begehrter denn je – Toplagen werden knapp. Die deutschen Unternehmer Lenny und Nick Banks suchen mithilfe von Luxusmakler Markus Redlich ihr perfektes Sommerhaus in erster Meereslinie. Zwei moderne Supervillen für 10 und 14,5 Mio. Euro stehen zur Wahl: mit 250.000-Euro-Küche, Infinitypool, Gym, Kino und Supersportwagen. Ob diese den klaren Vorstellungen der beiden Brüder entspricht?

