Folge vom 05.12.2025: Sparfuchs macht den Fabrikverkauf-Check: Wo gibt's die besten Schnäppchen?
Folge vom 05.12.2025
Zerbrochen, zerrissen, zerlaufen – viele Hersteller verkaufen Fehlproduktionen günstig in eigenen Werksverkäufen. Aber lohnt es sich? Abenteuer Leben Sparfuchs Daniel Güldner testet, wie viel man bei Keks- und Elektronik-Outlets wirklich sparen kann und worauf man achten sollte.
