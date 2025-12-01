Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 01.12.2025
Folge vom 01.12.2025: Butter-Experimente, Food-Kombis & Küchenchaos – was funktioniert wirklich?

42 Min.
Ab 12

Heute wird bei Abenteuer Leben täglich geschlemmt, geschraubt und gestaunt! Profikoch Achim Müller wagt sich an die wildesten Internet-Hacks rund um Butter – vom Roastbeef im Butterbad bis zur frittierten Butterbombe. Welche Tricks funktionieren wirklich und welche Küchen-Gadgets sind nur Show? Außerdem: Ungewöhnliche Internet-Rezepte im Reality-Check! Mallorca-Auswanderer Jens Becher probiert Vanilleeis mit Sojasauce, Schokofleischbällchen und Gummibären – genial oder gaga?

