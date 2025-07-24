Urlaubsregeln: Was ist erlaubt und was besser nicht?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.07.2025: Urlaubsregeln: Was ist erlaubt und was besser nicht?
Endlich Urlaub, da kann man Vorschriften und Regeln hinter sich lassen... Falsch, auch im Urlaub muss man sich an zahlreiche Regeln halten. Auto so vollpacken, wie man will, Check-In Zeiten im Hotel missachten, am Frühstücksbüffet was für später einpacken oder Handtücher und Bademantel mit nach Hause nehmen - darf man das? Wir klären diese und noch mehr Dos & Don'ts rund ums Thema Urlaub!
