Kabel EinsFolge vom 04.08.2025
Folge vom 04.08.2025: Luxus-Duell auf Mallorca – Remus zeigt zwei Traumvillen

42 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12

Luxusmakler Marcel Remus öffnet die Türen zu zwei spektakulären Traumvillen für seinen anspruchsvollen Kunden Sebastian Genssler. Zwischen Infinity-Pool und Panoramablick fällt die Entscheidung schwer – Luxus pur auf höchstem Niveau! Remus präsentiert exklusive Highlights, von Designer-Küche bis luxuriösem Spa. Welches Anwesen gewinnt das Herz des Kunden? Die Spannung steigt!

