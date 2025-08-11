Eiszauber in der Toskana - Serena trifft den König der KugelnJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.08.2025: Eiszauber in der Toskana - Serena trifft den König der Kugeln
42 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 12
Eisfans aufgepasst - unsere Food- Expertin Serena Loddo trifft den legendären Eismann Sergio Dondoli in der Toskana! Sein Eis? Der Wahnsinn – weltberühmt und voller verrückter Sorten. Serena schaut hinter die Kulissen der süßen Zauberei. Verrät Sergio wirklich, was sein Eis so besonders macht?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
