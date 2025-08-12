Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 12.08.2025
43 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12

Die alte Terrasse hat ausgedient – jetzt wird neu gebaut! DIY-Profi Steffen Döring und Reporter Nick machen’s selbst und setzen auf hochwertiges Schwedenholz. Mit viel handwerklichem Geschick, Teamwork und Spaß entsteht in kurzer Zeit ein neues Highlight im Garten: langlebig, wetterfest und im nordischen Stil. Ein Projekt, das zeigt: Selbermachen macht nicht nur Spaß, sondern lohnt sich auch!

