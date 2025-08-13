Die beste Wurst der Welt? Sorry Deutschland - Portugal hat sie!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 13.08.2025: Die beste Wurst der Welt? Sorry Deutschland - Portugal hat sie!
42 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12
Die beste Wurst der Welt gibt es - nein nicht in Deutschland. Laut dem renommierten Gremium von "Taste Atlas" machen die Portugiesen die Allerbeste. Ein Grund für Chefköchin Lilian Schumann, nach Lissabon zu fliegen. Sie ist eine Spezialistin in Sachen Fleisch. In Portugal will sie sehen, wie die angeblich weltbeste Bratwurst gemacht wird und vor allem, wie sie schmeckt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins