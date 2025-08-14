Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 14.08.2025
42 Min.Folge vom 14.08.2025Ab 12

Abgelaufene Wurst, Halloween-Brause, kaputte Kekse oder Weihnachtsartikel, die sich nicht verkauft haben. Und das alles viel, viel günstiger als der Normalpreis. Einige Onlineshops haben sich auf so etwas spezialisiert. Aber was kriegt man für weniger Geld? Sparfuchs Daniel Güldner macht den Check.

