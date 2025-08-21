Camping, Chaos & Gulaschsuppe - Koch-Challenge unter freiem Himmel!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.08.2025: Camping, Chaos & Gulaschsuppe - Koch-Challenge unter freiem Himmel!
42 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Was gibt’s Besseres als heiße Gulaschsuppe am Lagerfeuer? Richtig – wenn Chefkoch Achim sie kocht! Beim JKNK Camping Spezial serviert er nicht nur Pfannenbrot und Kräuterbutter, sondern auch eine knallharte Challenge für die Jugend: Kochen ohne Rezept, ohne Handy, ohne Plan und nur mit dem Campingkocher! Während Achim es krachen lässt, kämpfen die Jugendlichen mit Töpfen, Technik und totalem Chaos. Lagerfeuerromantik? Fehlanzeige. Das ist Kochen am Limit!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins