Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Supermarkt-Knigge: Was ist erlaubt, was tabu?

Kabel EinsFolge vom 25.08.2025
Supermarkt-Knigge: Was ist erlaubt, was tabu?

Supermarkt-Knigge: Was ist erlaubt, was tabu?Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.08.2025: Supermarkt-Knigge: Was ist erlaubt, was tabu?

43 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12

Verpackungen öffnen, um die Ware genauer anzuschauen, verdorbene Ware zurückbringen, wenn man es erst zuhause bemerkt hat oder auf dem Behindertenparkplatz parken, obwohl man keinen entsprechenden Ausweis hat - darf man das? Wir klären diese und weitere Dos und Don'ts im Supermarkt!

Alle verfügbaren Folgen