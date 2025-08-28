Achim und der heilige Schwengel - auf Japans verrücktester ParadeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 28.08.2025: Achim und der heilige Schwengel - auf Japans verrücktester Parade
43 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Was als kulinarische Reise beginnt, endet für Achim Müller im Ausnahmezustand: Beim Kanamara Matsuri, einem traditionellen Fruchtbarkeitsfest in Kawasaki, erlebt er ein Spektakel der besonderen Art. Riesige Statuen, schrille Paraden, Süßigkeiten in ungewöhnlicher Form und mittendrin: Achim, der sogar selbst mit anpackt. Doch hinter dem bunten Treiben steckt mehr als nur Schmunzeln: Das Fest hat religiöse Wurzeln im Shintoismus und eine wilde Legende, die es in sich hat.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
