Abenteuer Leben täglich

Der Messer-Messias: Manuele Massari und seine 5 goldenen Schärferegeln

Kabel Eins
Folge vom 08.09.2025
Der Messer-Messias: Manuele Massari und seine 5 goldenen Schärferegeln

Der Messer-Messias: Manuele Massari und seine 5 goldenen SchärferegelnJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.09.2025: Der Messer-Messias: Manuele Massari und seine 5 goldenen Schärferegeln

42 Min.
Folge vom 08.09.2025
Ab 12

Wenn Messer stumpf werden, ist Manuele Massari die Rettung. Der „Messer-Messias“ führt die Familientradition des Schärfens fort und beliefert Restaurants, Metzgereien und Privatkunden. Für wenige Euro pro Klinge bringt er jedes Messer wieder auf Profi-Niveau – so scharf, dass er seine Kunden lieber warnt. Wir begleiten ihn bei der Arbeit, schauen uns seine Technik an und holen uns die 5 goldenen Regeln, damit Messer auch zuhause lange scharf, sicher und einsatzbereit bleiben.

