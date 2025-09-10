Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 10.09.2025
42 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12

Pizza, Pasta, Fußball, das ist Italien. Doch wie kommt deutsche Pizza bei echten Italienern an? Michael Weber aus Lübeck hat einige ganz eigene Kreationen entwickelt, mit Sauerkraut, Currywurst und Co. Ob das den Italienern schmeckt? Zwischen Ofenhitze und verrückten Belägen wird schnell klar: Pizza ist mehr als nur ein Gericht, sie ist Emotion! Ein kulinarischer Härtetest zwischen Dolce Vita und deutschen Traditionen.

