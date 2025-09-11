Grillgadgets im Test: Was taugt wirklich beim BBQ?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.09.2025: Grillgadgets im Test: Was taugt wirklich beim BBQ?
Folge vom 11.09.2025
Ob eingebauter Anzünder in der Kohle oder ein Grill im Handtaschenformat. Timo Hinkelmann testet ausgefallenes Zubehör für den nächsten BBQ-Abend. Der Profikoch und Grill-Fan nimmt die Geräte nicht nur in die Hand, sondern auch ernst: Was funktioniert, was sieht nur cool aus und was überrascht sogar einen Profi? Ein unterhaltsamer Reality-Check für alle, die beim Grillen gern mal was Neues ausprobieren.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins