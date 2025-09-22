Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Chili con Frikadellen-Pizza - Dirks Internet-Experiment

Kabel EinsFolge vom 22.09.2025
Chili con Frikadellen-Pizza - Dirks Internet-Experiment

Chili con Frikadellen-Pizza - Dirks Internet-ExperimentJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 22.09.2025: Chili con Frikadellen-Pizza - Dirks Internet-Experiment

42 Min.Folge vom 22.09.2025Ab 12

Kochen kennt bekanntlich keine kulinarischen Grenzen! Aber kann das schmecken? Dieser Frage stellt sich Dirk Hoffmann, Frohnatur aus Düsseldorf und Spezialist für schräge Rezepte aus dem Internet. Heute auf dem Speiseplan, eine Chili con Frikadellen Pizza aus dem Internet!

Alle verfügbaren Folgen