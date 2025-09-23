Restposten-Profi Tanklay: Zwischen Landstraße und TikTok-BoomJetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.09.2025: Restposten-Profi Tanklay: Zwischen Landstraße und TikTok-Boom
Thomas Tanklay ist Restposten-Profi der alten Schule: Seit drei Jahrzehnten tourt er durchs Land, besucht Kunden und feilscht um Preise. Während Händler wie Markus oder Torsten seine persönliche Art schätzen, verlagert sich das Geschäft längst ins Netz. Dort setzen Christoph Scheiding und sein Team auf TikTok – mit riesigem Erfolg. Tanklay staunt über die neue Verkaufswelt, bleibt aber seiner Methode treu. Und gewinnt so trotzdem neue Kunden. Abenteuer Leben zeigt den Wandel im Restpostenhandel.
