Folge vom 03.01.2025: Dirk Hoffmann auf kulinarischer Mission in Bermuda
42 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12
Dirk Hoffmann besucht das Touristenparadies Bermuda. Als renommierter TV-Koch nimmt er Bermuda kulinarisch unter die Lupe. Auf einem Fischerboot angelt er mit dem Langustentaucher Filippo. Anschließend gibt es BBQ auf einer einsamen Robinson Crusoe Insel. Auf Bermuda heißt das: Grill am Strand aufstellen und einen Fisch auf den Rost legen. In Hamilton, der teuersten Hauptstadt der Welt, testet der Rheinländer das Streetfood.
