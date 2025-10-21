Luxus trifft Low Budget – Felicitas’ Food-Abenteuer in DubaiJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 21.10.2025: Luxus trifft Low Budget – Felicitas’ Food-Abenteuer in Dubai
43 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12
Dubai – die Stadt der Superlative: schillernd, luxuriös und scheinbar unbezahlbar. Doch Foodscouterin Felicitas Then will wissen, ob sich die Wüstenmetropole auch mit kleinerem Budget genießen lässt. Sie testet Streetfood, Märkte und günstige Geheimtipps – und entdeckt, dass Genuss nicht immer Luxus sein muss. Zwischen goldenen Fassaden und authentischen Küchen zeigt Feli, wo man in Dubai mit Geschmack sparen kann.
