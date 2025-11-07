German Food Boom in New York – Achim testet deutsches Essen im Big AppleJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.11.2025: German Food Boom in New York – Achim testet deutsches Essen im Big Apple
Schnitzel, Gulasch und Bratwurst erleben in New York ein echtes Revival – besonders bei der jungen Szene. Ob in Brooklyn oder Manhattan: Die „German Spots“ sind ausgebucht und feiern deutsches Flair mit Maßbier und Blasmusik. TV-Koch Achim Müller macht den kulinarischen Realitätscheck. Vom traditionsreichen „Heidelberg“ über die Radegast Bierhall bis hin zu „Berlin Currywurst“ prüft er: Wie viel echtes Deutschland steckt in den Gerichten? Authentischer Geschmack oder nur Show für Touristen?
