Folge vom 12.11.2025: Cosplay Power auf der Gamescom
43 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Europas beste Kostümkünstler treffen sich auf der Gamescom zum großen Showdown! Mit selbstgebauten Meisterwerken verwandeln sie sich in lebendige Gaming-Helden. 30 Finalisten kämpfen um den Titel Bestes Cosplay 2025. Spannung, Kreativität und Gänsehaut pur, wer wird das Publikum mit seiner Performance verzaubern?
