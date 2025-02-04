Kochen ohne Rezept: Schafft Mario die 10-Zutaten-Challenge?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 04.02.2025: Kochen ohne Rezept: Schafft Mario die 10-Zutaten-Challenge?
42 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12
Profikoch Mario Laabs stellt sich wieder der Challenge: 10 Zutaten ohne Rezept. Dieses Mal geht es für ihn nach Mexiko. Challengestellerin: Gabriela aus Berlin. Sie gibt Mario ihre 10 Lieblingszutaten, die er allein einkaufen muss und danach verarbeitet. Was kreiert der Profikoch aus den unbekannten Zutaten oder bringen ihn diese an seine Grenzen?
