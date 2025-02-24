Darf man das? Supermarkt-Fettnäpfchen – Die Dos & Don’ts Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.02.2025: Darf man das? Supermarkt-Fettnäpfchen – Die Dos & Don’ts Folge 4
43 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Im Supermarkt lauern zahlreiche Fettnäpfchen, in die man leicht hineintappen kann: Sei es barfuß durch die Gänge zu schlendern oder in Zeitschriften zu blättern, ohne sie zu kaufen. Aber was ist eigentlich erlaubt und was nicht? In dieser Folge klären wir, was im Supermarkt wirklich geht und was besser vermieden werden sollte.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
