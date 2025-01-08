Echtzeitkochen: Zitronenschnitzel in zehn MinutenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.01.2025: Echtzeitkochen: Zitronenschnitzel in zehn Minuten
43 Min.Folge vom 08.01.2025Ab 12
Der Speed-Express- und Höchstgeschwindigkeitskoch Sebastian Dickhaut wagt sich an die nächste Echtzeitkochen-Aufgabe. Heute auf dem Programm: Ein leckeres Zitronenschnitzel mit Cous Cous und das alles in zehn Minuten - unmöglich? Sebastian zeigt wieder, dass leckeres und frisches Essen nicht lange dauern muss.
