Gelato-EM 2025: Deutschland gegen den Rest Europas
Beim Gelato Europe Cup auf der SIGEP in Rimini treten acht europäische Teams im härtesten Eismacher-Wettkampf gegeneinander an. Auch das deutsche Nationalteam mit Teamchef Stefano Lucchini, Eismacher Federico Sacchet und Konditor Tiziano Santin ist dabei. Ihre Aufgaben: kreative Eisbecher, Eistorten und Eis am Stiel. Können sie sich gegen Favorit Italien durchsetzen? Wer wird Europas Eis-Champion 2025?
