Mit dem Wohnwagen-Giganten unterwegsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.05.2026: Mit dem Wohnwagen-Giganten unterwegs
43 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Er sieht aus wie ein ICE der Deutschen Bahn: Der Imperial 1000 TDL von Kabe ist mit 11,60 Metern laut Hersteller und Fachpresse einer der längsten Wohnwagen Europas in Serienproduktion. Luxus pur auf Rädern – doch lohnt sich so ein XXL-Caravan nur fürs Dauercamping oder auch für den normalen Urlaub? Reporter Lothar Langehegermann macht den Praxistest auf dem Campingplatz und erlebt dabei schon bei der Anfahrt mit dem riesigen Anhänger die ersten Herausforderungen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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