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Abenteuer Leben täglich

Mit dem Wohnwagen-Giganten unterwegs

Kabel EinsFolge vom 27.05.2026
Mit dem Wohnwagen-Giganten unterwegs

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.05.2026: Mit dem Wohnwagen-Giganten unterwegs

43 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Er sieht aus wie ein ICE der Deutschen Bahn: Der Imperial 1000 TDL von Kabe ist mit 11,60 Metern laut Hersteller und Fachpresse einer der längsten Wohnwagen Europas in Serienproduktion. Luxus pur auf Rädern – doch lohnt sich so ein XXL-Caravan nur fürs Dauercamping oder auch für den normalen Urlaub? Reporter Lothar Langehegermann macht den Praxistest auf dem Campingplatz und erlebt dabei schon bei der Anfahrt mit dem riesigen Anhänger die ersten Herausforderungen.

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