Achim Müllers kulinarische WeltreiseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.05.2026: Achim Müllers kulinarische Weltreise
42 Min.Folge vom 26.05.2026Ab 12
Grüne Woche in Berlin – internationale Spezialitäten aus über 60 Ländern unter einem Dach! Kultkoch Achim Müller begibt sich auf kulinarische Weltreise und entdeckt seine Top 3 Food-Favoriten. Er erfährt, warum die Holländer ihre Stroopwaffels lieben, was Portugals berühmtes Sandwich so besonders macht und probiert Nationalgerichte aus Peru und Uganda. Dabei darf Achim sogar selbst Hand anlegen und zubereiten, was später auf seinem Teller landet.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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