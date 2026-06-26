Mango-Paradies an der Costa del SolJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.06.2026: Mango-Paradies an der Costa del Sol
43 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Die Costa del Sol ist berühmt für ihr fruchtbares Mikroklima. Zuckersüße Mangos reifen hier perfekt heran. Reporter Tobias Ostler besucht die Spanier Sara und Ignacio auf ihrer Plantage mit 3000 Bäumen in Vélez-Málaga. Sie zeigen ihm Anbau, Ernte und was man alles so kulinarisch aus der saftigen Frucht machen kann. Dabei gibt es natürlich auch viele spannende, interessante und durchaus überraschende Einblicke direkt vor Ort. Gemeinsam entdecken sie außerdem allerlei leckere und kreative Ideen.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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