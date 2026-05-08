Rio de Janeiro: Leben, wo andere Urlaub machenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 08.05.2026: Rio de Janeiro: Leben, wo andere Urlaub machen
42 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Rio de Janeiro: ewiger Sommer, Traumstrände und ein Lebensgefühl, das viele nicht mehr loslässt. Doch wie lebt es sich wirklich hier? Deutsche Auswanderer erzählen: Simon betreibt eine Pizzeria und arbeitet als Tourguide, Michael und Patricia haben ihr Haus selbst gebaut - bis hin zu Küche und Sofa. Karsten lehrt als Physik-Professor an der Uni. Zwischen Sonne, Freiheit und Alltag stellt sich die Frage: Vermissen sie Deutschland?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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