Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Rio de Janeiro: Leben, wo andere Urlaub machen

Kabel EinsFolge vom 08.05.2026
Rio de Janeiro: Leben, wo andere Urlaub machen

Rio de Janeiro: Leben, wo andere Urlaub machenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.05.2026: Rio de Janeiro: Leben, wo andere Urlaub machen

42 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Rio de Janeiro: ewiger Sommer, Traumstrände und ein Lebensgefühl, das viele nicht mehr loslässt. Doch wie lebt es sich wirklich hier? Deutsche Auswanderer erzählen: Simon betreibt eine Pizzeria und arbeitet als Tourguide, Michael und Patricia haben ihr Haus selbst gebaut - bis hin zu Küche und Sofa. Karsten lehrt als Physik-Professor an der Uni. Zwischen Sonne, Freiheit und Alltag stellt sich die Frage: Vermissen sie Deutschland?

Alle verfügbaren Folgen