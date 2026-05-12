Fingerfood vom 800-Grad-GrillJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.05.2026: Fingerfood vom 800-Grad-Grill
13 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Profikoch Timo Hinkelmann zeigt heute kreative Fingerfood-Ideen vom 800-Grad-Oberhitzegrill. Alle Rezepte sind schnell gemacht und einfach umzusetzen. Den Auftakt machen koreanische Hackbällchen – dazu erklärt der Profi Schritt für Schritt, worauf man beim Oberhitzegrill achten muss, damit das Fleisch schön saftig bleibt und nicht verbrennt. Danach gibt es Hot Honey Pizza mit Burrata und Honig, knusprige Popcorn-Shrimps mit Pankomehl, gefüllte Mini-Paprika sowie abschließend saftige Mini-Burger.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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