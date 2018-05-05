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Abgründe - Unfassbare Verbrechen

Im Visier des Stalkers

TLCFolge vom 05.05.2018
Im Visier des Stalkers

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Abgründe - Unfassbare Verbrechen

Folge vom 05.05.2018: Im Visier des Stalkers

45 Min.Folge vom 05.05.2018Ab 12

In der Kleinstadt Clarkston, Washington, wird Rachael Anderson von einem furchterregenden und heimtückischen Stalker heimgesucht. Als Rachael plötzlich verschwindet, stellen die Ermittler fest, dass der Stalker und der einzige Verdächtige in dem Fall ein und derselbe Mann sind. Jetzt müssen sie beweisen, dass er die Frau getötet hat, ohne Rachaels Leiche gefunden zu haben. Diese spannende Episode gibt Einblicke in die Gedankenwelt eines hinterhältigen Stalkers und verurteilten Mörders und untersucht die komplexen polizeilichen Ermittlungen. Können die Ermittler den Hinterbliebenen schlussendlich Gerechtigkeit bringen?

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