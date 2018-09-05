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Abgründe - Unfassbare Verbrechen

Tödlicher Traum

TLCFolge vom 05.09.2018
Tödlicher Traum

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Abgründe - Unfassbare Verbrechen

Folge vom 05.09.2018: Tödlicher Traum

44 Min.Folge vom 05.09.2018Ab 12

Ernest Tolbert aus dem beschaulichen Städtchen York in South Carolina ist ein liebenswerter, pflichtbewusster Mann, arbeitet bei der Müllabfuhr und hat sechs Kinder. Doch Terri ist sein besonderer Liebling, und Ernest tut alles, damit sie studieren und eine Traumhochzeit mit ihrem Verlobten feiern kann. Doch Ernest soll nie Gelegenheit bekommen, seine Tochter zum Altar zu führen. Er wird eines Nachts vor dem Waschsalon, in dem er nebenbei putzt, angeschossen und bricht tödlich getroffen zusammen. Tochter Terri steht unter Schock und lässt sich in der gleichen Nacht zu einer Kurzschlusshandlung hinreißen: Sie macht sich auf die Suche nach dem Täter.

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