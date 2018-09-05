Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 05.09.2018: Tödlicher Traum
44 Min.Folge vom 05.09.2018Ab 12
Ernest Tolbert aus dem beschaulichen Städtchen York in South Carolina ist ein liebenswerter, pflichtbewusster Mann, arbeitet bei der Müllabfuhr und hat sechs Kinder. Doch Terri ist sein besonderer Liebling, und Ernest tut alles, damit sie studieren und eine Traumhochzeit mit ihrem Verlobten feiern kann. Doch Ernest soll nie Gelegenheit bekommen, seine Tochter zum Altar zu führen. Er wird eines Nachts vor dem Waschsalon, in dem er nebenbei putzt, angeschossen und bricht tödlich getroffen zusammen. Tochter Terri steht unter Schock und lässt sich in der gleichen Nacht zu einer Kurzschlusshandlung hinreißen: Sie macht sich auf die Suche nach dem Täter.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.