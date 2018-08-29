Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 29.08.2018: Wahlverwandtschaft
45 Min.Folge vom 29.08.2018Ab 12
Rose Goggins stammt aus schwierigen Verhältnissen und will ihre Vergangenheit hinter sich lassen. Sie sehnt sich nach Frieden, Freiheit, Familie und hofft dies in Clifton, Tennessee - ein ruhiges Städtchen auf dem Land - zu finden. Hier lernt sie den Polizisten Steven Beersdorf Junior kennen, heiratet ihn und bekommt Sohn Ayden. Am Anfang scheint das Glück perfekt, doch Geldsorgen und Stevens zunehmende Wutanfälle und Gewalttätigkeit machen ihr das Leben immer mehr zur Hölle. Als die 21-Jährige plötzlich vermisst und ihr ausgebrannter Wagen wenig später gefunden wird, gerät ihr Mann unter Tatverdacht. Doch noch fehlt jede Spur von Rose.
