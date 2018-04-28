Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 28.04.2018: Ins Netz gegangen
44 Min.Folge vom 28.04.2018Ab 12
Nach zwei überstandenen Einsätzen im Irak kehrt Soldatin Maribel Ramos ins Zivilleben zurück, schreibt sich in Kalifornien an der Uni ein und bekommt dort auch einen Job als Berufsberaterin für Veteranen. Trotzdem kann sich die 36-Jährige ihre Wohnung alleine nicht leisten und muss sich einen Mitbewohner suchen. Ihre Wahl fällt auf K.C. Joy, ein alleinstehender 55-Jähriger, der wie sie Hunde-Fan ist und bald zum guten Freund wird. Doch als Maribel spurlos verschwindet, verdächtigen die Ermittler sofort den Mann aus Korea. Ohne Beweise kann man Joy aber nichts anhängen. Und so weiß keiner, was der taffen, durchtrainierten Ex-Soldatin zugestoßen ist.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.