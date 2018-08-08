Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 08.08.2018: Spurlos
44 Min.Folge vom 08.08.2018Ab 12
John Deetz und seine Frau Caryla haben harte Zeiten hinter sich. Nachdem sie mit der Farm, die sie von der Familie geerbt hatten, Schiffbruch erleiden, muss John dringend Geld verdienen und arbeitet als Fernfahrer. Doch kurz vor Neujahr nimmt er einen Last-Minute-Auftrag an, ruft Caryla von unterwegs aus an und verschwindet dann spurlos. Jahre später gibt Roger Erdman seiner Frau einen Abschiedskuss, bevor er zu einer Routinetour aufbricht und nie wieder zurückkehrt. Die beiden vermissten Männer sind Trucker, gibt es eine Verbindung zwischen ihnen? Die Nachforschungen ziehen sich in die Länge und führen die Ermittler schließlich zu einem grausigen Tatort.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.