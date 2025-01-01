Staffel 1Folge 10
Folge 10Jetzt kostenlos streamen
Achtung Aaron
Folge 10: Folge 10
23 Min.Ab 6
Das Social-Media-Wunder Faye Montaya mit Frauenempowerment ist bei Aaron und Marvin zu Gast. Die 17-Jährige stand bereits mit vier Jahren vor der Kamera des ZDF und ist nun erfolgreich im Internet unterwegs und spricht über ihr soziales Engagement.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Aaron
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn