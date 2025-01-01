Staffel 1Folge 3
Folge 3Jetzt kostenlos streamen
Achtung Aaron
Folge 3: Folge 3
31 Min.Ab 12
Naomi Jon ist bekannt durch ihre bunten Haare und von ihren Fans wird sie sogar Brokkoli genannt. Ihre beliebtesten Themen sind Make-up, Mode und Essen. Gemeinsam mit Aaron und Marvin schaut sie, was in den sozialen Medien so los ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Aaron
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn