Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Achtung Aaron

JoynStaffel 1Folge 3
Folge 3

Folge 3Jetzt kostenlos streamen

Achtung Aaron

Folge 3: Folge 3

31 Min.Ab 12

Naomi Jon ist bekannt durch ihre bunten Haare und von ihren Fans wird sie sogar Brokkoli genannt. Ihre beliebtesten Themen sind Make-up, Mode und Essen. Gemeinsam mit Aaron und Marvin schaut sie, was in den sozialen Medien so los ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Aaron
Joyn

Achtung Aaron

Alle 1 Staffeln und Folgen