27 Min.Ab 12

Diesmal ist die Youtube-Drag Queen und Joyn-Moderatorin Candy Crash zu Gast bei Aaron. Sie modieriert das Format "#offline im Wald" und moderiert die Online-Show zur "Die Alm". Auch Leon Content ist mit seinen 15 Jahren mit dabei.

