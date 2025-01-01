Staffel 1Folge 7
Achtung Aaron
23 Min.Ab 6
Aaron und Marvin haben Oliver Pocher zu Gast, der zuletzt auf Instagram immer wieder auffällt. Dort nutzt er das IGTV-Format, um Bildschirmkontrollen zu machen und tritt dabei in die Welt von Influencern ein, um ihnen auf den Schlips zu treten.
