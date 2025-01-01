Staffel 1Folge 6
Achtung Aaron
Aaron und Marvin zeigen, was so los ist in den sozialen Medien. Dieses Mal ist ihr Gast Thomas Panke, besser bekannt als der "Held der Steine". Auf seinen Kanälen auf Youtube, Instagram und Twitch dreht sich alles runt um das beliebte Lego.
