Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.07.2022: Thema u. a.: Küchenchef im Dauerstress
60 Min.Folge vom 05.07.2022Ab 12
Peter Eikemeier ist Gesamtküchenchef der 40 Restaurants auf dem Messegelände Hannover-Laatzen. Er muss den Überblick behalten, damit an jedem Messetag alles reibungslos verläuft. Im Dauerstress muss er alle Lokale kontrollieren - und nicht bei jedem läuft es so, wie es soll. Und: Die Bundesstraße 500 im Schwarzwald - bei schönem Wetter eine beliebte Strecke bei Motorradfahrern. Auf einem Parkplatz in der Gemeinde Schluchsee kontrolliert hier heute die Verkehrspolizei Freiburg.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
