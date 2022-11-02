Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.11.2022: Eis und Schokolade
61 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 12
Konditor Olaf Minet stellt in seiner Schokoladen- und Eismanufaktur in Landshut täglich allerhand Köstlichkeiten her. Dafür braucht er stets höchste Qualität. Sind die angelieferten Zutaten aus Mallorca gut genug für seine Ansprüche? Und: Klaus und Daniel leiten die Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser in Offenbach am Main. Wenn an Fahrzeugen unsachgemäß herumgebastelt wurde, können sie zu einer großen Gefahr werden. Was erwartet die beiden heute?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen