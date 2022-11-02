Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Eis und Schokolade

Kabel EinsFolge vom 02.11.2022
Eis und Schokolade

Eis und SchokoladeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 02.11.2022: Eis und Schokolade

61 Min.Folge vom 02.11.2022Ab 12

Konditor Olaf Minet stellt in seiner Schokoladen- und Eismanufaktur in Landshut täglich allerhand Köstlichkeiten her. Dafür braucht er stets höchste Qualität. Sind die angelieferten Zutaten aus Mallorca gut genug für seine Ansprüche? Und: Klaus und Daniel leiten die Arbeitsgruppe Tuner, Raser und Poser in Offenbach am Main. Wenn an Fahrzeugen unsachgemäß herumgebastelt wurde, können sie zu einer großen Gefahr werden. Was erwartet die beiden heute?

Alle verfügbaren Folgen