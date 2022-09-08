Kifferin hochgenommen - Security auf dem FestivalJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.09.2022: Kifferin hochgenommen - Security auf dem Festival
61 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 12
Damit auf dem "Umsonst und Draußen"-Festival in Baden-Württemberg alles in geregelten Bahnen abläuft und niemand verbotene Gegenstände und Substanzen aufs Gelände bringt, ist ein Sicherheitsdienst im Einsatz. Was erwartet diesen heute? Und: Im Gasthof "Zur Post" in Wolnzach soll Koch Philipp bald zum Küchenchef befördert werden, weshalb er für seinen Chef Testgerichte kochen muss. Dabei kommt den beiden plötzlich die Idee für eine komplett neue Kreation ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen