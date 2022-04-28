Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 28.04.2022
60 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12

Industriekletterer Sascha, Tobias und Lars aus Hamburg müssen an einem Bürogebäude in luftiger Höhe die Fenster reinigen. Kein Job für Warmduscher. Denn bevor sich das Team an dem Gebäude abseilt, muss zunächst das gesamte Equipment hochgeschleppt werden.

